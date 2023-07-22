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22 июля, 13:43

Малькевич разоблачил попытки ЦИПсО раскачать ситуацию вокруг мечети в Москве

Малькевич: Киев пытается компенсировать провал на фронте информационными атаками

<p>Первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций журналист Александр Малькевич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций журналист Александр Малькевич. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Киевский режим пытается компенсировать провальное контрнаступление информационными атаками. Об этом заявил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций журналист Александр Малькевич.

По словам общественника, сегодня можно наблюдать попытки сил, связанных с украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО), поссорить российское государство и верующих.

"Даже не поссорить, а устроить очередной раскол, ведь в этом они мастера. Вот только раскалывать у них получается только своё общество. Привязавшись к рейдам, направленным на выявление нелегальных мигрантов, которые, к слову, проводятся регулярно и являются частью оперативной работы правоохранительных органов любого государства, провокаторы пытаются представить это как нарушение прав верующих", — написал Малькевич в своём телеграм-канале.

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Эта схема давно известна, отметил он. Пост в якобы мусульманских каналах, ведущихся из условного Днепропетровска, распространяется в локальных каналах и чатах, а затем, как правило, в комментарии набегают боты, пытаясь разжечь межнациональную и межрелигиозную ненависть. Малькевич подчеркнул, что именно такую схему украинские провокаторы попытались провернуть вокруг недавней акции протестующих у мечети в Москве.

"Наверняка в головах провокаторов виделась ситуация, когда их действия приведут к погромам, силовому подавлению и привлечению внимания светской и религиозной общественности. Но нет, все эти ужимки из-за линии фронта давно известны и легко считываются", — отметил журналист.

Малькевич выразил уверенность, что российское общество (как светское, так и религиозное) не поведётся на подобные дешёвые трюки.

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Ранее Малькевич заявил о страхе ВСУ перед российскими активистами и журналистами. Киевский режим боится журналистов и общественных деятелей, поэтому намеренно их уничтожает. Вот и сегодня при обстреле ВСУ кассетными снарядами погиб российский военкор Ростислав Журавлёв. В Совфеде заявили, что ответственность за гибель журналиста несёт как Киев, так и Вашингтон.

Никита Никонов
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