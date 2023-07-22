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Опубликовано 22 июля 2023, 16:32
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ВСУ ударили по машине с депутатом Госдумы и офицерами в зоне СВО по наводке дрона

Машина комбрига Георгиевской бригады, депутата Бородая попала под обстрел ВСУ

Попавший под обстрел ВСУ автомобиль командира Георгиевской бригады Александра Бородая. Обложка © Союз добровольцев Донбасса

Попавший под обстрел ВСУ автомобиль командира Георгиевской бригады Александра Бородая. Обложка © Союз добровольцев Донбасса

Машина командира разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса (СДД), депутата Госдумы Александра Бородая попала под огонь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Последствия артобстрела ВСУ по машине Александра Бородая. Видео © Союз добровольцев Донбасса

Автомобиль обстреляли, когда Бородай с офицерами штаба бригады выехал с позиций на южном фланге бахмутской группировки, сообщили в СДД. У "мицубиси" полностью выбило заднее стекло, на сиденьях — следы от осколков.

"Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады. Корректировка ударов велась с БПЛА противника, после третьего прилёта автомобиль комбрига был изрешечён осколками", — уточнили в СДД.

Пострадавшие офицеры находились на заднем сиденье, водитель и Бородай не пострадали — их спасли бронежилеты и спинки кресел. В добровольческом союзе уточнили, что автомобиль остался на ходу и раненых удалось доставить в ближайший госпиталь.

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Сегодня также стало известно о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлёва в Запорожской области. Фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский ранен. Кроме того, в газете "Известия" сообщили о ранении корреспондента Романа Польшакова и оператора Дмитрия Шикова. В Минобороны РФ заявили, что попавшие под удар ВСУ журналисты готовили материал о кассетных снарядах.

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Ирина Фальке
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