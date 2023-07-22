ВСУ ударили по машине с депутатом Госдумы и офицерами в зоне СВО по наводке дрона

Машина командира разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса (СДД), депутата Госдумы Александра Бородая попала под огонь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Последствия артобстрела ВСУ по машине Александра Бородая. Видео © Союз добровольцев Донбасса

Автомобиль обстреляли, когда Бородай с офицерами штаба бригады выехал с позиций на южном фланге бахмутской группировки, сообщили в СДД. У "мицубиси" полностью выбило заднее стекло, на сиденьях — следы от осколков.

"Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады. Корректировка ударов велась с БПЛА противника, после третьего прилёта автомобиль комбрига был изрешечён осколками", — уточнили в СДД.