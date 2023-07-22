ВСУ ударили по машине с депутатом Госдумы и офицерами в зоне СВО по наводке дрона
Машина комбрига Георгиевской бригады, депутата Бородая попала под обстрел ВСУ
Попавший под обстрел ВСУ автомобиль командира Георгиевской бригады Александра Бородая. Обложка © Союз добровольцев Донбасса
Машина командира разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса (СДД), депутата Госдумы Александра Бородая попала под огонь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Последствия артобстрела ВСУ по машине Александра Бородая. Видео © Союз добровольцев Донбасса
Автомобиль обстреляли, когда Бородай с офицерами штаба бригады выехал с позиций на южном фланге бахмутской группировки, сообщили в СДД. У "мицубиси" полностью выбило заднее стекло, на сиденьях — следы от осколков.
"Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады. Корректировка ударов велась с БПЛА противника, после третьего прилёта автомобиль комбрига был изрешечён осколками", — уточнили в СДД.
Пострадавшие офицеры находились на заднем сиденье, водитель и Бородай не пострадали — их спасли бронежилеты и спинки кресел. В добровольческом союзе уточнили, что автомобиль остался на ходу и раненых удалось доставить в ближайший госпиталь.
Сегодня также стало известно о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлёва в Запорожской области. Фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский ранен. Кроме того, в газете "Известия" сообщили о ранении корреспондента Романа Польшакова и оператора Дмитрия Шикова. В Минобороны РФ заявили, что попавшие под удар ВСУ журналисты готовили материал о кассетных снарядах.