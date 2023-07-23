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22 июля, 23:17

"Пари НН" обратится в судейский корпус из-за удаления игрока в матче с "Зенитом"

Гендиректор "Пари НН": Будем задавать вопросы судьям по удалению Александрова

"Пари Нижний Новгород" планирует обратиться в судейский корпус за объяснениями по поводу удаления защитника Виктора Александрова в игре первого тура РПЛ с "Зенитом" (0:2). Об этом заявил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча, хотя настрой ребят до конца игры был очень энергичным. Тем не менее играть в меньшинстве против чемпиона России — это и предопределяет исход подобных игр", — приводит его слова Sport24.

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В понедельник клуб даст официальную позицию по этой теме, добавил Мелик-Гусейнов. Пока не решено, будет ли апелляция или обсуждение состоится в форме диалога, однако эпизод точно не пройдёт бесследно, уточнил гендиректор.

На 49-й минуте Александров сбил игрока петербуржцев Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади, за что арбитр Сергей Иванов показал ему жёлтую карточку. Однако после просмотра видеоповтора заменил её на красную.

В других матчах игрового дня ЦСКА на выезде проиграл "Уралу", "Локомотив" дома сыграл вничью с "Рубином", а "Крылья Советов" в Грозном справились с "Ахматом".

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fcnn.ru

Артур Лапсаков
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