Российские сапёры столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ
Российские сапёры столкнулись с новыми минами ВСУ на основе термобарического боеприпаса, реагирующими на движения. Об этом рассказал боец с позывным Рахматулла сводной казачьей бригады "Дон".
"Они дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека", — рассказал сапёр РИА "Новости".
Для изготовления такого взрывного устройства украинские военные используют термобарический боеприпас от советского гранатомёта РПГ-7. Однако российские сапёры уже научились справляться с этими минами.
Ранее стало известно, что украинские войска применили кассетные боеприпасы, которые им передали США. В результате обстрела ими в Запорожской области погиб военный корреспондент Ростислав Журавлёв. Также были ранены его коллеги: фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ таких боеприпасов.
Telegram / РИА "Новости"