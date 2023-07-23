Российские сапёры столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ

Российские сапёры столкнулись с новыми минами ВСУ на основе термобарического боеприпаса, реагирующими на движения. Об этом рассказал боец с позывным Рахматулла сводной казачьей бригады "Дон".

"Они дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека", — рассказал сапёр РИА "Новости".