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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 04:04
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Российские сапёры столкнулись с новыми термобарическими минами ВСУ

Российские сапёры столкнулись с новыми минами ВСУ на основе термобарического боеприпаса, реагирующими на движения. Об этом рассказал боец с позывным Рахматулла сводной казачьей бригады "Дон".

"Они дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека", — рассказал сапёр РИА "Новости".

Российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях
Российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях

Для изготовления такого взрывного устройства украинские военные используют термобарический боеприпас от советского гранатомёта РПГ-7. Однако российские сапёры уже научились справляться с этими минами.

Ранее стало известно, что украинские войска применили кассетные боеприпасы, которые им передали США. В результате обстрела ими в Запорожской области погиб военный корреспондент Ростислав Журавлёв. Также были ранены его коллеги: фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. В Минобороны РФ заявили, что они готовили материал о применении ВСУ таких боеприпасов.

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Telegram / РИА "Новости"

Юлия Коновалова
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