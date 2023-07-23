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23 июля, 14:07

Нетаньяху рассказал о самочувствии после операции на сердце

Нетаньяху заверил, что чувствует себя хорошо после операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хорошо себя чувствует после операции по установке кардиостимулятора. Об этом он сам сообщил в видеообращении в Twitter.

Он пообещал прибыть в парламент 24 июля. В этот день там продолжат обсуждать первый из законопроектов юридической реформы.

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"Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам — депутатам Кнессета (парламента)", — сказал политик.

Ранее Лайф рассказывал о том, что операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. В середине июля политик попал в больницу из-за обморока и болей в груди. 16 июля СМИ сообщили, что политику в сердце имплантировали прибор для контроля аритмии.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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