Нетаньяху рассказал о самочувствии после операции на сердце

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хорошо себя чувствует после операции по установке кардиостимулятора. Об этом он сам сообщил в видеообращении в Twitter.

Он пообещал прибыть в парламент 24 июля. В этот день там продолжат обсуждать первый из законопроектов юридической реформы.