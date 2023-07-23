Нетаньяху вживили кардиостимулятор

Успешно и без осложнений прошла операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Его состояние здоровья оценивается как хорошее, однако он остаётся под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер". Об этом сообщает радиостанция Kan.

По данным журналистов, врачи рекомендовали имплантацию кардиостимулятора, когда устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у премьер-министра. Пока не принято решение о том, выпишут ли Нетаньяху в воскресенье или он останется в госпитале для дальнейшего наблюдения.