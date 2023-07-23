Нетаньяху вживили кардиостимулятор
Kan: Операция по установке кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно
Успешно и без осложнений прошла операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Его состояние здоровья оценивается как хорошее, однако он остаётся под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер". Об этом сообщает радиостанция Kan.
По данным журналистов, врачи рекомендовали имплантацию кардиостимулятора, когда устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у премьер-министра. Пока не принято решение о том, выпишут ли Нетаньяху в воскресенье или он останется в госпитале для дальнейшего наблюдения.
Напомним, в середине июля Нетаньяху был доставлен в больницу из-за обморока и болей в груди. Премьер Израиля прямо из госпиталя записал видеообращение, в котором заверил, что чувствует себя сейчас "очень хорошо", а также пояснил, что его нынешнему плохому самочувствию предшествовал выезд на озеро, где он находился без головного убора и воды. 16 июля СМИ сообщили, что политику в сердце имплантировали прибор для контроля аритмии. В тот же день стало известно о его выписке. Однако сегодня канцелярия израильского премьера оповестила, что Нетаньяху проведут ещё одну операцию.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN