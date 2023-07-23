Россиянам рассказали о ситуации в сухопутном коридоре в Крым

В Херсонской области нет заторов и пробок на участке сухопутного коридора в Крым, несмотря на увеличение количества проезжающих машин после теракта на Крымском мосту. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Никаких пробок и заторов нет. За ситуацией на дорогах в режиме реального времени следят межрегиональный координационный штаб и профильные региональные службы", — сказал он в беседе с ТАСС.