Россиянам рассказали о ситуации в сухопутном коридоре в Крым
Сальдо: В Херсонской области нет пробок на участке сухопутного коридора в Крым
В Херсонской области нет заторов и пробок на участке сухопутного коридора в Крым, несмотря на увеличение количества проезжающих машин после теракта на Крымском мосту. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Никаких пробок и заторов нет. За ситуацией на дорогах в режиме реального времени следят межрегиональный координационный штаб и профильные региональные службы", — сказал он в беседе с ТАСС.
По его словам, решение о комендантском часе на маршруте в Крым через Херсонскую область примут после окончания курортного сезона.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь сильно пострадала. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Из-за теракта стал особо актуален альтернативный путь до Крыма через новые регионы РФ.
ТАСС / Александр Полегенько