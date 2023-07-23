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23 июля, 14:47

Россиянам рассказали о ситуации в сухопутном коридоре в Крым

Сальдо: В Херсонской области нет пробок на участке сухопутного коридора в Крым

В Херсонской области нет заторов и пробок на участке сухопутного коридора в Крым, несмотря на увеличение количества проезжающих машин после теракта на Крымском мосту. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Никаких пробок и заторов нет. За ситуацией на дорогах в режиме реального времени следят межрегиональный координационный штаб и профильные региональные службы", — сказал он в беседе с ТАСС.

Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО

Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО

По его словам, решение о комендантском часе на маршруте в Крым через Херсонскую область примут после окончания курортного сезона.

Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь сильно пострадала. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Из-за теракта стал особо актуален альтернативный путь до Крыма через новые регионы РФ.

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ТАСС / Александр Полегенько

Илья Суриков
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