Ребята съехали от родителей и вот 10 фото их первых домов, которые пробудят в вас жалость и смех
Улетая из родимого гнезда, птенцы обычно селятся в таких условиях, что страшно представить! Собрали всё об этом говорящие фотографий, или что ждёт, когда вступаешь во взрослую жизнь.
"Наконец-то у меня есть своя квартира!", — daboyM.
Фото © Reddit / daboyM
"Да, я тут живу. Можете унижать меня сколько влезет", — alexjohnson0805.
Фото © Reddit / alexjohnson0805
"Моя первая гостиная", — BrethrenMoons.
Фото © Reddit / BrethrenMoons
"Переехал в свою первую квартиру! Что мне сейчас делать...?", — veryrealbro.
Фото © Reddit / veryrealbro
"Урвал эту кровать в четыре раза дешевле рыночной стоимости! Очень доволен!", — sparkly-pandas.
Фото © Reddit / sparkly-pandas
"Горжусь своим новым домиком. Есть идеи?", — unwantedcritic.
Фото © Reddit / unwantedcritic
"Поднимем бокалы за новые начинания!", — cmbyd.
Фото © Reddit / cmbyd
"Моя первая квартира после того, как я уехал от родителей. Иногда успех и уверенность в себе начинаются с такого", — Amazing-Jelly-6947.
Фото © Reddit / Amazing-Jelly-6947
"Живу один. Приходится приспосабливаться", — Nwhite32.
Фото © Reddit / Nwhite32
"Да, это занавески из одежды, развешенной на плечиках", — SomeKindOfSound.
Фото © Reddit / SomeKindOfSound
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Reddit / unwantedcritic, Amazing-Jelly-6947