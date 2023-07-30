Ребята съехали от родителей и вот 10 фото их первых домов, которые пробудят в вас жалость и смех

"Наконец-то у меня есть своя квартира!", — daboyM.

Фото © Reddit / daboyM

"Да, я тут живу. Можете унижать меня сколько влезет", — alexjohnson0805.

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"Моя первая гостиная", — BrethrenMoons.

Фото © Reddit / BrethrenMoons

"Переехал в свою первую квартиру! Что мне сейчас делать...?", — veryrealbro.

Фото © Reddit / veryrealbro

"Урвал эту кровать в четыре раза дешевле рыночной стоимости! Очень доволен!", — sparkly-pandas.

Фото © Reddit / sparkly-pandas

"Горжусь своим новым домиком. Есть идеи?", — unwantedcritic.

Фото © Reddit / unwantedcritic

"Поднимем бокалы за новые начинания!", — cmbyd.

Фото © Reddit / cmbyd

"Моя первая квартира после того, как я уехал от родителей. Иногда успех и уверенность в себе начинаются с такого", — Amazing-Jelly-6947.

Фото © Reddit / Amazing-Jelly-6947

"Живу один. Приходится приспосабливаться", — Nwhite32.

Фото © Reddit / Nwhite32

"Да, это занавески из одежды, развешенной на плечиках", — SomeKindOfSound.