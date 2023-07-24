Трамп назвал глупыми заявления Байдена о нехватке боеприпасов у США
Экс-президент США Дональд Трамп высказал критику в адрес нынешнего лидера страны Джо Байдена за его заявление о нехватке боеприпасов у Пентагона в "самое опасное время в истории США".
В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что такие заявления являются глупыми, так как они могут стать информацией для враждебных стран, включая Китай. Он также подчеркнул, что нынешнее время является самым опасным в истории США из-за распространения ядерного оружия.
"У нас (у власти) человек, который не понимает, что делает. Человек, который накануне вышел и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов", — заявил Трамп.
Напомним, в середине июля стало известно, что кассетные боеприпасы США были доставлены на Украину. При этом ещё недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. На вопрос о причинах поставок на Украину кассетных боеприпасов Байден заявил, что у США "кончились боеприпасы". Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск осудил США за решение передать ВСУ снаряды такого типа и предупредил о негативных последствиях.
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