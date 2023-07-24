Трамп назвал глупыми заявления Байдена о нехватке боеприпасов у США

Экс-президент США Дональд Трамп высказал критику в адрес нынешнего лидера страны Джо Байдена за его заявление о нехватке боеприпасов у Пентагона в "самое опасное время в истории США".

В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что такие заявления являются глупыми, так как они могут стать информацией для враждебных стран, включая Китай. Он также подчеркнул, что нынешнее время является самым опасным в истории США из-за распространения ядерного оружия.