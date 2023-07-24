Игра в "должника и кредитора": Психолог назвала причину всех проблем Бузовой в личной жизни
Психолог Мирная назвала созависимость причиной проблем в личной жизни Бузовой
Причиной неудач в личной жизни певицы и телеведущей Ольги Бузовой является то, что со своими избранниками она находится в созависимых отношениях, склонность к которым формируется ещё в детстве. Об этом рассказала психолог Инна Мирная в беседе с изданием "Страсти".
По словам специалиста, у Бузовой властные родители, которые знали, что нужно дочери, поэтому ей пришлось рано повзрослеть. В семье оказалось двойное послание: с одной стороны, установка "Мы всё решим за тебя", с другой — "Будь ещё лучше". Мирная добавила, что у Бузовой не было счастливого детства и родительской любви, которую знаменитость ищет в отношениях с мужчинами. А при постоянном желании найти партнёра искажается его образ: человек начинает идеализировать возлюбленного, приписывать ему несуществующие качества. Когда же розовые очки снимаются, наступает разочарование. Это и есть зависимое поведение.
Мирная объяснила, что в основе неудачных отношений Бузовой лежит игра в "должника и кредитора", в которой вторая роль всегда отдаётся певице. Она готова делать всё для возлюбленного, а это кредит, который партнёру нужно будет вернуть ей.
"Сначала партнёр даже не против возврата (все видели, какие шикарные презенты дарил Ольге [бывший] муж). Но потом он начинает уставать от вечной роли "должника", отдаляется и убегает от своего "кредитора", — рассказала психолог.
И эта игра хорошо подходит истерическому типу личности Бузовой, добавляет специалист. Женщины-истерики склонны к тому, чтобы возводить избранников на пьедестал, а затем сбрасывать с него. Для них нормально считать любой поступок человека проявлением заботы, даже если её там и вовсе не было. А ещё такие женщины будут мстить, если их отвергли.
Напомним, весной Ольга Бузова призналась в шестом выпуске "Шоу Воли", что вот уже два года и несколько месяцев у неё не было секса. По словам звезды, интим главной роли для неё не играет, куда важнее любовь. В конце мая очень ретивый поклонник артистки пробрался за кулисы шоу "Звёзды в Африке" и сделал ей предложение руки и сердца. Решение вслух певица оглашать не стала, а что-то шепнула на ухо парню. А на днях Бузова призналась, что влюбилась и забронировала отель под свадьбу.
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