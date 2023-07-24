Иерей рассказал о святых, мощам которых поклонился Путин на Валааме

Преподобным Сергию и Герману, мощам которых президент РФ Владимир Путин поклонился в рамках поездки на остров Валаам, как правило, молятся моряки и учащиеся. Об этом в беседе с Лайфом рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак. Он пояснил, что чудотворцы жили в X веке, а на Валааме они занимались миссионерством среди местного народа карелов.

"Поскольку их жизнь была связана с морем, то им очень часто молятся люди, которые так или иначе связаны с морскими путешествиями — это моряки, рыбаки, то есть те, кто так или иначе живут благодаря воде и тому, что она приносит", — отметил священнослужитель.

В то же время преподобные Сергий и Герман были просветителями, поэтому им молятся в тех случаях, когда есть неудачи в учёбе или надо улучшить знания и получить образование.