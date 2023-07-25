Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко проводилась "для сверки часов"
Каких-то конкретных договорённостей по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не было цели достигнуть каких-либо договорённостей. Именно в рамках очень тесных и регулярных отношений президенты синхронизируют свою позицию, сверяют часы", — прокомментировал представитель Кремля.
Лайф напоминает, что 24 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам. Это стало частью программы их двухдневных переговоров, которые начались накануне в Константиновском дворце в Стрельне. В рамках встречи президенты также посетили Кронштадтский морской собор, встретились там с туристами и местными жителями.