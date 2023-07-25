Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко проводилась "для сверки часов"

Каких-то конкретных договорённостей по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.