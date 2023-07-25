В России признаны нежелательными латвийский и нидерландский филиалы "Дождя"*
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность филиалов телеканала-иноагента "Дождь"*, созданных в Латвии и Нидерландах.
"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды)", — сообщили в ведомстве.
А ранее Минюст РФ внёс в перечень нежелательных организаций Всемирный фонд дикой природы (WWF)*. В марте 2023 года WWF* получил статус иностранного агента в России, а в июне Генпрокуратура России признала деятельность организации нежелательной.
* Организация включена в реестр иностранных агентов и признана нежелательной в России.
ТАСС / Красильников Станислав