В России признаны нежелательными латвийский и нидерландский филиалы "Дождя"*

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность филиалов телеканала-иноагента "Дождь"*, созданных в Латвии и Нидерландах.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды)", — сообщили в ведомстве.