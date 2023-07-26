Стало известно, сколько россиян ни с кем не дружат

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как изменились взгляды россиян на дружбу за десять лет. Отмечается, что у большинства наших соотечественников есть приятели, причём женщины более дружелюбны.

Так, согласно опросу, друзья есть в жизни 79% россиян, и этот показатель за 10 лет практически не изменился (в 2013 году было 80%). Нет друзей у 16% граждан (их стало больше на 5%). При этом россиянки более дружелюбные: у 81% женщин есть подруги и друзья, а среди мужчин этот процент составляет 77%.

"С возрастом люди всё больше говорят об отсутствии друзей (7% среди 18–24-летних и 19% в группе старше 45 лет)", — уточнили во ВЦИОМе.

За 10 лет круг друзей россиян расширился: если раньше в среднем наши соотечественники общались с четырьмя приятелями, то сегодня — с шестью. Больше всего друзей, по статистике, у мужчин и у молодых людей в возрасте 18–24 лет (в среднем по восемь).

"Каждый третий россиянин, имеющий друзей, сказал, что за последние три года у него появились новые друзья, не появилось новых друзей за это время у 60%. В среднем количество новых друзей, появившихся у россиян за последние два-три года, составило семь человек", — добавили исследователи.