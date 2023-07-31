Строгость и лаконичность: 10 фотонапоминаний, как ходили в кино в Советском Союзе

Как ходили в кино в Советском Союзе? С помощью архивных фотографий можно изучить, как выглядели кинотеатры в разных городах СССР с 50-х по 90-е годы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте больше о том, как советские зрители наслаждались кино.

Октябрь 1958 г. СССР. Москва. Фестиваль кинофильмов, посвящённых 40-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи в кинотеатре "Ударник" на улице Серафимовича.

Как ходили в кино в СССР. Фото © ТАСС

Март 1961 г. СССР. Москва. Здания цирка и кинотеатра "Мир" на Цветном бульваре.

Атмосфера советских кинотеатров. Фото © ТАСС / Наум Грановский

Апрель 1963 г. СССР. Москва. У кинотеатра "Ударник".

Как выглядели кинотеатры в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

Май 1966 г. СССР. Москва. В зале кинотеатра "Россия" перед премьерным показом первой серии киноэпопеи "Война и мир".

Советские кинотеатры. Александр Коньков

Декабрь 1967 г. Туркменская ССР. Ашхабад. Кинотеатр "Ватан" на улице Гёроглы.

Архивные фотографии: кино в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Кошевой

Октябрь 1970 г. СССР. Москва. Зрители у здания кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади во время Недели чилийского кино.

Как смотрели кино в прошлом. Фото © ТАСС / Черединцев Валентин

Февраль 1978 г. Белорусская ССР. Минск. В фойе нового кинотеатра.

Кинотеатры СССР. Фото © ТАСС / Владимир Витченко

Сентябрь 1987 г. СССР. Москва. Перед премьерой кинофильма с Адриано Челентано "Джоан Луи" в зрительном зале кинотеатра "Октябрь".

Атмосфера кино в СССР. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Февраль 1990 г. СССР. Брянск. Воспитанники центра социальной адаптации при колонии в городе у афиши кинотеатра.

10 фото с кинотеатрами СССР. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Октябрь 1991 г. СССР. Москва. Здание кинотеатра "Художественный".

Как ходили в кино советские зрители? Фото © ТАСС / Борис Кавашкин