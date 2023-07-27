Исинбаева уже два года прогуливает заседания ОКР, но исключить её нельзя

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в течение двух последних лет не посещает заседания Олимпийского комитета России, членом исполкома которого она является. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"По Исинбаевой достаточно много все сказали. Единственное, что хотел бы сказать: Елена, к сожалению, два года, как дистанцировалась от Олимпийского комитета России, в котором она является членом исполкома. Поэтому мы её уже в течение двух лет не видели на заседаниях", — сказал Поздняков журналистам.

Глава ОКР добавил, что исключить Исинбаеву из комитета нельзя, так как она является членом МОК.