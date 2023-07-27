Исинбаева уже два года прогуливает заседания ОКР, но исключить её нельзя
Глава ОКР Поздняков: Исинбаева два года не появляется на заседаниях комитета
Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в течение двух последних лет не посещает заседания Олимпийского комитета России, членом исполкома которого она является. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
"По Исинбаевой достаточно много все сказали. Единственное, что хотел бы сказать: Елена, к сожалению, два года, как дистанцировалась от Олимпийского комитета России, в котором она является членом исполкома. Поэтому мы её уже в течение двух лет не видели на заседаниях", — сказал Поздняков журналистам.
Глава ОКР добавил, что исключить Исинбаеву из комитета нельзя, так как она является членом МОК.
"В соответствии с уставом, член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом", — пояснил президент ОКР в беседе с РИА "Новости".
Напомним, Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Также появилась информация, что спортсменка сейчас живёт в Испании. После этого министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение чемпионки к воинскому званию, а Общероссийский народный фронт (ОНФ) выразил намерение исключить Исинбаеву из состава центрального штаба.