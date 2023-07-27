Мать найденного в Туве мальчика назвала неожиданную причину отсутствия на нём одежды

Мать четырёхлетнего мальчика, найденного после пропажи в Туве, рассказала о его состоянии. По словам женщины, ребёнок чувствует себя хорошо и ведёт себя так, будто ничего и не было.

"Да нормально, обычное состояние. Ссадины есть. И ещё от укусов комаров есть следы. <...> У него обычное состояние, как будто ничего не было", — приводит её слова телеканал "360".

Женщина рассказала, что найденную в ходе поисков одежду мальчик снял сам, потому что не любит новые вещи. При этом, почему он решил уйти один и так далеко, малыш ей говорить так и не хочет. Мать отметила, что ребёнок вообще мало разговаривает, однако заверила, что обязательно проведёт с ним профилактическую беседу на тему того, как опасно покидать дом без взрослых.