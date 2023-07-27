Мать найденного в Туве мальчика назвала неожиданную причину отсутствия на нём одежды
Мать найденного в Туве мальчика: Сын снял одежду, так как не любит новые вещи
Четырёхлетний мальчик, найденный живым в Туве. Обложка © Telegram / МЧС России
Мать четырёхлетнего мальчика, найденного после пропажи в Туве, рассказала о его состоянии. По словам женщины, ребёнок чувствует себя хорошо и ведёт себя так, будто ничего и не было.
"Да нормально, обычное состояние. Ссадины есть. И ещё от укусов комаров есть следы. <...> У него обычное состояние, как будто ничего не было", — приводит её слова телеканал "360".
Женщина рассказала, что найденную в ходе поисков одежду мальчик снял сам, потому что не любит новые вещи. При этом, почему он решил уйти один и так далеко, малыш ей говорить так и не хочет. Мать отметила, что ребёнок вообще мало разговаривает, однако заверила, что обязательно проведёт с ним профилактическую беседу на тему того, как опасно покидать дом без взрослых.
Как уже рассказывал Лайф, мальчик бесследно пропал в Дзун-Хемчикском районе. Он ушёл гулять со двора частного дома и не вернулся. К его поискам подключилось множество людей — в общей сложности более 400 человек, в том числе сотрудники экстренных служб, волонтёры и просто неравнодушные люди. К счастью, его удалось найти живым в 2,5 километра от населённого пункта.