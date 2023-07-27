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27 июля, 12:31

В крушении вертолёта Ми-8 на Алтае погибла гражданка Белоруссии

В разбившемся в Республике Алтай вертолёте погибла гражданка Белоруссии. Об этом сообщили в МИД республики.

"По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолёта на Алтае погибла гражданка Беларуси", — приводит сообщение дипведомства ТАСС.

Там добавили, что посольство республики в РФ находится на постоянной связи с родственниками погибшей и компетентными органами в России.

Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео

Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео

Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района днём 27 июля. В момент крушения на борту находилась группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девятьпострадавшими. Позже стало известно, что двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми.

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ТАСС / МЧС России

Юрий Лысенко
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