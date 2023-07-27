В крушении вертолёта Ми-8 на Алтае погибла гражданка Белоруссии

В разбившемся в Республике Алтай вертолёте погибла гражданка Белоруссии. Об этом сообщили в МИД республики.

"По предварительным данным правоохранительных органов России, в результате крушения вертолёта на Алтае погибла гражданка Беларуси", — приводит сообщение дипведомства ТАСС.