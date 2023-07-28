Ростовский губернатор сообщил о повреждениях после перехвата второй за день ракеты ВСУ

Осколок украинского снаряда, сбитого силами ПВО в небе над Ростовской областью, пробил крышу дома в селе Самбек в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В Неклиновском районе, в селе Самбек, в доме по ул. Восточной, 10, в 17:28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет", — написал в своём телеграм-канале Голубев.