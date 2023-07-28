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28 июля, 15:25

Ростовский губернатор сообщил о повреждениях после перехвата второй за день ракеты ВСУ

Губернатор Голубев: В селе Самбек металлическим предметом пробило крышу дома

Осколок украинского снаряда, сбитого силами ПВО в небе над Ростовской областью, пробил крышу дома в селе Самбек в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В Неклиновском районе, в селе Самбек, в доме по ул. Восточной, 10, в 17:28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет", — написал в своём телеграм-канале Голубев.

Украинская сторона совершила повторную попытку ракетного удара в 17:15. Российские средства ПВО перехватили ракету в районе города Азова.

Минобороны раскрыло подробности перехвата второй ракеты Киева под Ростовом

Минобороны раскрыло подробности перехвата второй ракеты Киева под Ростовом

Напомним, первая ракета была перехвачена ПВО над Таганрогом. Там прогремел мощный взрыв у кафе "Чехов сад". В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по городу модифицированной ракетой С-200, российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территории города. В результате теракта ВСУ повреждено несколько зданий, пострадало более десяти человек, погибших нет.

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ТАСС / Николай Тришин

Ирина Фальке
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