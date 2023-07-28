Ростовский губернатор сообщил о повреждениях после перехвата второй за день ракеты ВСУ
Губернатор Голубев: В селе Самбек металлическим предметом пробило крышу дома
Осколок украинского снаряда, сбитого силами ПВО в небе над Ростовской областью, пробил крышу дома в селе Самбек в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В Неклиновском районе, в селе Самбек, в доме по ул. Восточной, 10, в 17:28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет", — написал в своём телеграм-канале Голубев.
Украинская сторона совершила повторную попытку ракетного удара в 17:15. Российские средства ПВО перехватили ракету в районе города Азова.
Напомним, первая ракета была перехвачена ПВО над Таганрогом. Там прогремел мощный взрыв у кафе "Чехов сад". В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по городу модифицированной ракетой С-200, российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, её обломки упали на территории города. В результате теракта ВСУ повреждено несколько зданий, пострадало более десяти человек, погибших нет.
ТАСС / Николай Тришин