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28 июля, 15:35

Песков заявил, что Путину пока не докладывали о взрыве в Таганроге

Президенту РФ Владимиру Путину пока не доложили о взрыве в Таганроге, так как идёт саммит Россия – Африка. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет. Идёт саммит", сказал он.

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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