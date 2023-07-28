Песков заявил, что Путину пока не докладывали о взрыве в Таганроге
Президенту РФ Владимиру Путину пока не доложили о взрыве в Таганроге, так как идёт саммит Россия – Африка. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет. Идёт саммит", — сказал он.
Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.
ТАСС / Валерий Шарифулин