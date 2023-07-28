Путину доложили об ударе ВСУ по Таганрогу модифицированной ракетой С-200
Президенту РФ Владимиру Путину прямо во время саммита Россия – Африка доложили о взрыве в Таганроге в результате падения обломков сбитой ракеты из ЗРК С-200, которую ВСУ модифицировали для ударов по земле. Об этом рассказал Лайфу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Доложили, да", — сказал представитель Кремля на соответствующий вопрос корреспондента Лайфа.
Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.