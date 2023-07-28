Путину доложили об ударе ВСУ по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Президенту РФ Владимиру Путину прямо во время саммита Россия – Африка доложили о взрыве в Таганроге в результате падения обломков сбитой ракеты из ЗРК С-200, которую ВСУ модифицировали для ударов по земле. Об этом рассказал Лайфу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.