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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 16:20
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Путину доложили об ударе ВСУ по Таганрогу модифицированной ракетой С-200

Президенту РФ Владимиру Путину прямо во время саммита Россия – Африка доложили о взрыве в Таганроге в результате падения обломков сбитой ракеты из ЗРК С-200, которую ВСУ модифицировали для ударов по земле. Об этом рассказал Лайфу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Видео © LIFE

"Доложили, да", — сказал представитель Кремля на соответствующий вопрос корреспондента Лайфа.

Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым
Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым
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kremlin.ru

Александр Юнашев
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