Видеорегистратор снял взрыв музея в Таганроге после удара модифицированной С-200
Падение украинской ракеты ЗРК С-200 в здание в Таганроге попало на видео, эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея. Момент удара сняла камера видеорегистратора автомобиля, проезжавшего совсем рядом.
Момент удара украинской ракеты по Таганрогу. Видео © VK / Atlant News
На видео заметна головная часть ракеты от украинского ЗРК С-200. Её длина составляет около метра, вес — 220 кг. Внутри боеприпаса около 90 кг взрывчатки и больше 37 000 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9,5 и 8 мм.
Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.
VK / Atlant News