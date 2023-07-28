Видеорегистратор снял взрыв музея в Таганроге после удара модифицированной С-200

Падение украинской ракеты ЗРК С-200 в здание в Таганроге попало на видео, эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея. Момент удара сняла камера видеорегистратора автомобиля, проезжавшего совсем рядом.

На видео заметна головная часть ракеты от украинского ЗРК С-200. Её длина составляет около метра, вес — 220 кг. Внутри боеприпаса около 90 кг взрывчатки и больше 37 000 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9,5 и 8 мм.