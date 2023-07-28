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28 июля, 19:01

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Таганроге

Состояние двоих пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу тяжёлое, но стабильное

Состояние пострадавших при падении осколков сбитой в Таганроге ракеты ВСУ стабильное, сообщил СМИ дежурный администратор больницы Павел Рычков. В тяжёлом состоянии находятся два человека.

"Состояние всех стабильное, без отрицательной динамики. Двое тяжёлые, но стабильные, остальные средней тяжести. <...> В реанимации никого нет", — подчеркнул дежурный.

Врач также отметил, что раны у пострадавших в основном "характерные для осколков стёкол".

Видеорегистратор снял взрыв музея в Таганроге после удара модифицированной С-200

Видеорегистратор снял взрыв музея в Таганроге после удара модифицированной С-200

В пятницу российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.

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ТАСС / Стрингер

Ирина Фальке
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