Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Таганроге

Состояние пострадавших при падении осколков сбитой в Таганроге ракеты ВСУ стабильное, сообщил СМИ дежурный администратор больницы Павел Рычков. В тяжёлом состоянии находятся два человека.

"Состояние всех стабильное, без отрицательной динамики. Двое тяжёлые, но стабильные, остальные средней тяжести. <...> В реанимации никого нет", — подчеркнул дежурный.