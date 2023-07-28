Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Таганроге
Состояние двоих пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу тяжёлое, но стабильное
Состояние пострадавших при падении осколков сбитой в Таганроге ракеты ВСУ стабильное, сообщил СМИ дежурный администратор больницы Павел Рычков. В тяжёлом состоянии находятся два человека.
"Состояние всех стабильное, без отрицательной динамики. Двое тяжёлые, но стабильные, остальные средней тяжести. <...> В реанимации никого нет", — подчеркнул дежурный.
Врач также отметил, что раны у пострадавших в основном "характерные для осколков стёкол".
В пятницу российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.
ТАСС / Стрингер