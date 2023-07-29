Множество встреч: В Кремле раскрыли график Путина на субботу
Путин встретится 29 июля с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава"
Президент России Владимир Путин, продолжающий работу в Санкт-Петербурге, сегодня, 29 июля, проведёт множество встреч. График главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"День начинается с марафона по двусторонним встречам. В продолжение [общения] со всеми главами государства Путин проведёт беседу с президентом ЮАР и другими президентами", — сказал он.
Если же получится по времени, то после встречи Путин немного пообщается с журналистами, чтобы подвести итоги прошедшего саммита Россия – Африка. На вторую половину дня у президента запланировано несколько мероприятий. Так, Путин примет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также пообщается по видеосвязи с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава".
"Это те семьи, с которыми Путин встречался в Кремле 1 июня. И тогда он пригласил эти семьи приехать в Москву, чтобы [они могли] с ней ознакомится, посмотреть", — добавил Песков.
Президент хочет узнать, какие у них впечатления от посещения столицы. По словам Пескова, Путин всегда уделяет большое внимание многодетным семьям и высоко ценит родительский труд.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств утвердили итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год. Участие в саммите приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента.
ТАСС / Александр Казаков