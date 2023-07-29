Множество встреч: В Кремле раскрыли график Путина на субботу

Президент России Владимир Путин, продолжающий работу в Санкт-Петербурге, сегодня, 29 июля, проведёт множество встреч. График главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"День начинается с марафона по двусторонним встречам. В продолжение [общения] со всеми главами государства Путин проведёт беседу с президентом ЮАР и другими президентами", — сказал он.

Если же получится по времени, то после встречи Путин немного пообщается с журналистами, чтобы подвести итоги прошедшего саммита Россия – Африка. На вторую половину дня у президента запланировано несколько мероприятий. Так, Путин примет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также пообщается по видеосвязи с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава".

"Это те семьи, с которыми Путин встречался в Кремле 1 июня. И тогда он пригласил эти семьи приехать в Москву, чтобы [они могли] с ней ознакомится, посмотреть", — добавил Песков.

Президент хочет узнать, какие у них впечатления от посещения столицы. По словам Пескова, Путин всегда уделяет большое внимание многодетным семьям и высоко ценит родительский труд.