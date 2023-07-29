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29 июля, 09:53

Подсчитан ущерб Кубышевскому НПЗ в результате диверсии

ФСБ: Ущерб Куйбышевскому НПЗ от диверсии превысил 30 миллионов рублей

Материальный ущерб, нанесённый Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу после диверсии оценивается в более чем 30 миллионов рублей. Об этом заявил представитель Управления Федеральной службы безопастности по Самарской области.

"В помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлён взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством", — отметил он в суде.

Представитель УФС добавил, что в результате была частично разрушена несущая стена подстанции и её кровля.

В Самаре отправлен под арест подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ

В Самаре отправлен под арест подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Лайф напоминает, что взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошёл 28 июля. По версии следствия, было заложено взрывное устройство. Никто не пострадал. В тот же день стало известно, что организатора взрыва задержали. Подрывник Куйбышевского НПЗ признал вину.

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ТАСС / Алексей Майшев

Никита Осипов
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