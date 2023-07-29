Подсчитан ущерб Кубышевскому НПЗ в результате диверсии

Материальный ущерб, нанесённый Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу после диверсии оценивается в более чем 30 миллионов рублей. Об этом заявил представитель Управления Федеральной службы безопастности по Самарской области.

"В помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации осуществлён взрыв неустановленным самодельным взрывным устройством", — отметил он в суде.