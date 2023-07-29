Песков: Путин и миссия Африки сделают заявление по итогам встречи об Украине

Президент России Владимир Путин и участники африканской мирной миссии сделают совместное заявление по итогам встречи по Украине. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оно уже готовится.

"По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено", — сказал пресс-секретарь лидера РФ на брифинге.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023 по 2026 год. Саммит прошёл 27–28 июля в Петербурге. Участие в нём приняли 49 из 54 стран Африки. В Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Как сообщил Дмитрий Песков, участники саммита от Африки остались в восторге от Петербурга, несмотря на не самую приятную погоду.