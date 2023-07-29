Президент ЮАР восхитился трудолюбием Путина
Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал Путина трудоголиком
Сирил Рамафоса и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Евгений Биятов
Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал российского коллегу Владимира Путина трудоголиком. Об этом лидер Южно-Африканской Республики заявил в ходе встречи глав государств в Санкт-Петербурге. Политик заметил, что ему приятно работать с таким трудолюбивым человеком, как Путин.
"Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнёром, как вы, потому что я тоже трудолюбивый", — сказал Рамафоса в ходе встречи с российским лидером, трансляцию которой вёл телеканал "Россия 24".
Также он подчеркнул, что саммит Россия – Африка и состоявшиеся в его рамках мероприятия прошли прекрасно, результаты замечательные. Президент ЮАР добавил, что по итогам саммита была принята декларация, которая способствует укреплению отношений между РФ и Африкой. Эти отношения имеют стратегический характер, указал Рамафоса.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023 по 2026 год. Также Путин заявил, что отношения России с ЮАР основываются на принципах стратегического партнёрства. Путин добавил, что эти две страны тесно взаимодействуют в рамках БРИКС.