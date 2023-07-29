Минобороны подтвердило факт перехвата украинских ракет ПВО, переделанных под ударные

За сутки силы противовоздушной обороны России перехватили две украинские зенитные ракеты советского комплекса ПВО С-200, модернизированные для ударов по наземным целям. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200", — отметил он.