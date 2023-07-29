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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 11:47
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Минобороны подтвердило факт перехвата украинских ракет ПВО, переделанных под ударные

Минобороны: За сутки ПВО сбила две модернизированные ракеты комплекса С-200

За сутки силы противовоздушной обороны России перехватили две украинские зенитные ракеты советского комплекса ПВО С-200, модернизированные для ударов по наземным целям. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200", — отметил он.

Конашенков добавил, что силы ПВО также перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Уничтожены шесть беспилотников ВСУ в районах Верхнекаменки ЛНР, Спорного, Первомайского, Марьинки ДНР, а также Марфополя Запорожской области.

Кремль оценил работу ПВО при ударе ВСУ модифицированными С-200 по Ростовской области
Кремль оценил работу ПВО при ударе ВСУ модифицированными С-200 по Ростовской области

Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.

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ТАСС / AP

Илья Суриков
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