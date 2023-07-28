Кремль оценил работу ПВО при ударе ВСУ модифицированными С-200 по Ростовской области
Песков: ПВО сработала нормально при отражении атаки в Ростовской области
Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога. Фото © SHOT
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ракетные атаки ВСУ в Ростовской области отражают сущность киевского режима и его любовь к практике нанесения ударов по гражданским объектам.
"Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населённым пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они её начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас — всех других районов", — сказал представитель Кремля РИА "Новости".
Он также заметил, что система ПВО сработала нормально при отражении атаки в Ростовской области, благодаря этому удалось избежать жертв.
Напомним, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова.