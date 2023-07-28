Кремль оценил работу ПВО при ударе ВСУ модифицированными С-200 по Ростовской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ракетные атаки ВСУ в Ростовской области отражают сущность киевского режима и его любовь к практике нанесения ударов по гражданским объектам.

"Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населённым пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они её начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас — всех других районов", — сказал представитель Кремля РИА "Новости".