В Колумбии арестовали сына президента страны
Сына президента Колумбии Петро Николаса задержали по делу об отмывании денег
Президент Колумбии Густаво Петро. Обложка © ТАСС / AP / Gustavo Moreno
В Колумбии задержали сына президента страны Густаво Петро Николаса по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики в "Твиттере".
"В соответствии с распоряжением суда приведён в исполнение ордер о задержании Николаса Фернандо Петро Бургоса, (подозреваемого) в отмывании активов и незаконном обогащении", — указывается в сообщении.
Также правоохранители задержали бывшую жену Николаса Петро Дэй Васкес. Президент прокомментировал случившееся, отметив, что ему больно наблюдать такое саморазрушение. Вместе с тем Густаво Петро пообещал не вмешиваться в дела правоохранительных органов.
"Как человеку и отцу мне больно наблюдать такое саморазрушение и то, как один из моих сыновей попадёт в тюрьму. Как президент страны, я предоставляю прокуратуре все необходимые гарантии со своей стороны в соответствии с законом", — написал глава государства в "Твиттере", добавив, что не будет оказывать давление на систему правосудия.
Ещё одним сыном президента, которому грозит тюрьма, является отпрыск лидера США Джо Байдена. Хантер Байден в июне признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия. Отец заявил тогда, что гордится сыном. Однако на суде Хантер вину не признал.