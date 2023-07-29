В Колумбии арестовали сына президента страны

В Колумбии задержали сына президента страны Густаво Петро Николаса по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики в "Твиттере".

"В соответствии с распоряжением суда приведён в исполнение ордер о задержании Николаса Фернандо Петро Бургоса, (подозреваемого) в отмывании активов и незаконном обогащении", — указывается в сообщении.

Также правоохранители задержали бывшую жену Николаса Петро Дэй Васкес. Президент прокомментировал случившееся, отметив, что ему больно наблюдать такое саморазрушение. Вместе с тем Густаво Петро пообещал не вмешиваться в дела правоохранительных органов.