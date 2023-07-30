Регион

Уведомления отключены

30 июля, 13:02

В Москве восстановили движение у "Москвы-Сити", куда ударили дроны

В Москве запустили движение по Тестовской улице у "Москвы-Сити" после атаки БПЛА

<p>Место падения украинских беспилотников. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Место падения украинских беспилотников. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Движение по Тестовской улице в районе "Москвы-Сити" восстановлено, заявили в столичном Дептрансе. Оно было перекрыто рано утром 30 июля после атаки украинских беспилотников.

"Движение восстановлено", отметили в Дептрансе.

Путину доложили о ночной атаке украинских дронов на Москву

Путину доложили о ночной атаке украинских дронов на Москву

Лайф напоминает, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров