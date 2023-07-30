В Москве восстановили движение у "Москвы-Сити", куда ударили дроны
В Москве запустили движение по Тестовской улице у "Москвы-Сити" после атаки БПЛА
Место падения украинских беспилотников. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Движение по Тестовской улице в районе "Москвы-Сити" восстановлено, заявили в столичном Дептрансе. Оно было перекрыто рано утром 30 июля после атаки украинских беспилотников.
"Движение восстановлено", — отметили в Дептрансе.
Лайф напоминает, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.