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30 июля, 20:54

"Он желает этого": Во Франции пришли в ужас от чудовищных замыслов Зеленского

Политик Филиппо: Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну атаками на РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну, предпринимая попытки нанести удары по российской территории. Как сообщил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо, президент Незалежной напрочь забыл об обещаниях западным странам не атаковать РФ с применением иностранного вооружения.

"Разве Зеленский не обещал западным странам, которые уже несколько месяцев поставляют ему столько оружия, никогда не применять его на российской земле? В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает её!" — написал политик в "Твиттере".

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Лайф напоминает, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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