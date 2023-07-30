"Он желает этого": Во Франции пришли в ужас от чудовищных замыслов Зеленского
Политик Филиппо: Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну атаками на РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну, предпринимая попытки нанести удары по российской территории. Как сообщил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо, президент Незалежной напрочь забыл об обещаниях западным странам не атаковать РФ с применением иностранного вооружения.
"Разве Зеленский не обещал западным странам, которые уже несколько месяцев поставляют ему столько оружия, никогда не применять его на российской земле? В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает её!" — написал политик в "Твиттере".
Лайф напоминает, что сегодня ночью украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.
t.me / Zelenskiy / Official