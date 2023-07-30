Украинский лидер Владимир Зеленский хочет спровоцировать третью мировую войну, предпринимая попытки нанести удары по российской территории. Как сообщил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо, президент Незалежной напрочь забыл об обещаниях западным странам не атаковать РФ с применением иностранного вооружения.

"Разве Зеленский не обещал западным странам, которые уже несколько месяцев поставляют ему столько оружия, никогда не применять его на российской земле? В противном случае это третья мировая война! Очевидно, он желает её!" — написал политик в "Твиттере".