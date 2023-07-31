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31 июля, 05:09

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке БПЛА на здание районного УВД

Богомаз: БПЛА атаковал здание УВД Трубчевского района Брянской области

ВСУ ночью атаковали Трубчевский район Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, беспилотник ударил в здание районного УВД.

Беспилотник врезался в здание УМВД в Трубчевске Брянской области. Видео © t.me / SHOT

"Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершён сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

В результате атаки у здания полиции выбило окна, также повреждена кровля. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Под Брянском дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги

Под Брянском дрон ВСУ атаковал подстанцию железной дороги

Днём ранее украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.

Обложка ©

ТАСС / Спринчак Валентин

Оксана Попова
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