Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке БПЛА на здание районного УВД

ВСУ ночью атаковали Трубчевский район Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, беспилотник ударил в здание районного УВД.

Беспилотник врезался в здание УМВД в Трубчевске Брянской области. Видео © t.me / SHOT

"Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершён сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.