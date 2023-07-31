Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке БПЛА на здание районного УВД
Богомаз: БПЛА атаковал здание УВД Трубчевского района Брянской области
ВСУ ночью атаковали Трубчевский район Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, беспилотник ударил в здание районного УВД.
Беспилотник врезался в здание УМВД в Трубчевске Брянской области. Видео © t.me / SHOT
"Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершён сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
В результате атаки у здания полиции выбило окна, также повреждена кровля. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Днём ранее украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших среди населения нет. По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.
ТАСС / Спринчак Валентин