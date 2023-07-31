Пушилин: Два человека погибли, шесть ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах города.

"В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — написал Пушилин в телеграм-канале.