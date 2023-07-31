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31 июля, 08:53

Пушилин: Два человека погибли, шесть ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

<p>Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/19303" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulemzin_donetsk</a></p>

Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах города.

"В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — написал Пушилин в телеграм-канале.

По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Врио главы ДНР также добавил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника водоканал в городе Ясиноватая. В результате ЧП повреждена инфраструктура предприятия.

ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области, есть погибший

Ранее сообщалось, что ВСУ утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Лайф публиковал видео с последствиями удара.

Иван Косицын
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