Пушилин: Два человека погибли, шесть ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Обложка © t.me / kulemzin_donetsk
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах города.
"В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены", — написал Пушилин в телеграм-канале.
По его словам, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Врио главы ДНР также добавил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника водоканал в городе Ясиноватая. В результате ЧП повреждена инфраструктура предприятия.
Ранее сообщалось, что ВСУ утром в понедельник, 31 июля, нанесли удар по центру Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись две легковые машины и маршрутный автобус. Лайф публиковал видео с последствиями удара.