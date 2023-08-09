10 оригинальных фотографий со статуями, которые заставляют включить креатив
Обычно у туристов получаются весьма скучные фотографии с разного рода монументами. Но это точно не про героев подборки ниже. Ребята устроили целое юмористическое шоу с участием статуй.
"Никогда не знаешь, когда станешь жертвой статуи", — lnsanereality.
"Когда жизнь имитирует искусство", — statuewithfun.
Фото © Twitter / statuewithfun
"А это что за суперзлодей?" — lnsanereality.
"Спасибо, не курю. Бросил!" — lnsanereality.
"Жертва нападения", — lnsanereality.
"Угощайся!" — lnsanereality.
"За что?!" — lnsanereality.
"Кажется, у этого бейсболиста личная неприязнь к людям", — lnsanereality.
"Вот это мои внуки! А это наша собака Джесси..." — lnsanereality.
"Признавайся, где мои стрелы?!" — lnsanereality.
Twitter / statuewithfun, lnsanereality