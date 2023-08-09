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9 августа, 06:00

10 оригинальных фотографий со статуями, которые заставляют включить креатив

Обычно у туристов получаются весьма скучные фотографии с разного рода монументами. Но это точно не про героев подборки ниже. Ребята устроили целое юмористическое шоу с участием статуй.

"Никогда не знаешь, когда станешь жертвой статуи", lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"Когда жизнь имитирует искусство", statuewithfun.

Фото © Twitter / statuewithfun

Фото © Twitter / statuewithfun

"А это что за суперзлодей?" lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"Спасибо, не курю. Бросил!" lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"Жертва нападения", lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"Угощайся!" lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"За что?!" lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"Кажется, у этого бейсболиста личная неприязнь к людям", lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"Вот это мои внуки! А это наша собака Джесси..." lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

"Признавайся, где мои стрелы?!" lnsanereality.

Фото © Twitter / lnsanereality

Фото © Twitter / lnsanereality

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Twitter / statuewithfun, lnsanereality

Сергей Трофимов
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