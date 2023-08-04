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4 августа, 05:00

10 настолько бесполезных вещей, что задаёшься вопросом, кто вообще это придумал и зачем

Если что-то существует, значит, это кому-нибудь нужно... Но, глядя на примеры из подборки ниже, начинаешь сомневаться. Собрали самые яркие примеры бесполезных вещей, за что их создателям нужно вручать премию Дарвина.

"На случай, если вам недостаточно сложно найти обычный мячик для гольфа", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"Это что, какая-то дорожка в стиле платформы 9 ¾?" Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"Видимо, тут вам тоже нужна тележка и сова, чтобы сойти с этого эскалатора", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"Диетическая вода!? Вы, должно быть, шутите", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"А разве эти штуки не должны защищать от солнца?" ultrafire3.

Фото © Reddit / ultrafire3

Фото © Reddit / ultrafire3

"С этого балкона отличный вид, но удачи попасть туда...", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"Выглядит как что-то, что наденет только Леди Гага", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"Очистите от кожицы и картошку, и свою руку", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"Ну конечно! Ведь разбить яйцо — это что-то очень сложное", — waxer2672.

Фото © Reddit / waxer2672

Фото © Reddit / waxer2672

"А чем вам не нравятся обычные вафельные рожки!?" Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

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Reddit / Noxova / Noxova

Сергей Трофимов
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