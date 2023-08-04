10 настолько бесполезных вещей, что задаёшься вопросом, кто вообще это придумал и зачем
Если что-то существует, значит, это кому-нибудь нужно... Но, глядя на примеры из подборки ниже, начинаешь сомневаться. Собрали самые яркие примеры бесполезных вещей, за что их создателям нужно вручать премию Дарвина.
"На случай, если вам недостаточно сложно найти обычный мячик для гольфа", — Noxova.
"Это что, какая-то дорожка в стиле платформы 9 ¾?" — Noxova.
"Видимо, тут вам тоже нужна тележка и сова, чтобы сойти с этого эскалатора", — Noxova.
"Диетическая вода!? Вы, должно быть, шутите", — Noxova.
"А разве эти штуки не должны защищать от солнца?" — ultrafire3.
Фото © Reddit / ultrafire3
"С этого балкона отличный вид, но удачи попасть туда...", — Noxova.
"Выглядит как что-то, что наденет только Леди Гага", — Noxova.
"Очистите от кожицы и картошку, и свою руку", — Noxova.
"Ну конечно! Ведь разбить яйцо — это что-то очень сложное", — waxer2672.
Фото © Reddit / waxer2672
"А чем вам не нравятся обычные вафельные рожки!?" — Noxova.