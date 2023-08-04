10 настолько бесполезных вещей, что задаёшься вопросом, кто вообще это придумал и зачем

"На случай, если вам недостаточно сложно найти обычный мячик для гольфа", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

"Это что, какая-то дорожка в стиле платформы 9 ¾?" — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

"Видимо, тут вам тоже нужна тележка и сова, чтобы сойти с этого эскалатора", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

Фото © Reddit / Noxova

"А разве эти штуки не должны защищать от солнца?" — ultrafire3.

Фото © Reddit / ultrafire3

"С этого балкона отличный вид, но удачи попасть туда...", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

"Выглядит как что-то, что наденет только Леди Гага", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

"Очистите от кожицы и картошку, и свою руку", — Noxova.

Фото © Reddit / Noxova

"Ну конечно! Ведь разбить яйцо — это что-то очень сложное", — waxer2672.

Фото © Reddit / waxer2672

"А чем вам не нравятся обычные вафельные рожки!?" — Noxova.