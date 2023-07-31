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31 июля, 11:32

Появилось видео с места взрыва в ресторане в центре Москвы

Прокуратура опубликовала видео с места взрыва в ресторане в центре Москвы

<p>Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/2543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscowproc</a></p>

Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Обложка © t.me / moscowproc

Появилось видео с места взрыва в московском ресторане "Пироги, вино и гусь". Кадры публикует пресс-служба столичной прокуратуры.

Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Видео © t.me / moscowproc

На видео можно заметить холодильное оборудование, которое пытался починить частный мастер. Рабочего 1984 года рождения госпитализировали с ожогами тела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.

  • Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Фото © t.me / moscowproc
    Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Фото © t.me / moscowproc
  • Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Фото © t.me / moscowproc
    Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Фото © t.me / moscowproc

Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Фото © t.me / moscowproc

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Ранее Лайф писал, что человек загорелся после взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь". Также уже сообщалось, что взрыв в столичном заведении произошёл во время ремонта холодильника. Примечательно, что именно в этом же ресторане всего несколько дней назад обрушился потолок: рабочие продолбили огромную дыру этажом выше.

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Иван Косицын
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