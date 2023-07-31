Появилось видео с места взрыва в ресторане в центре Москвы
Прокуратура опубликовала видео с места взрыва в ресторане в центре Москвы
Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Обложка © t.me / moscowproc
Появилось видео с места взрыва в московском ресторане "Пироги, вино и гусь". Кадры публикует пресс-служба столичной прокуратуры.
Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Видео © t.me / moscowproc
На видео можно заметить холодильное оборудование, которое пытался починить частный мастер. Рабочего 1984 года рождения госпитализировали с ожогами тела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.
Ранее Лайф писал, что человек загорелся после взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь". Также уже сообщалось, что взрыв в столичном заведении произошёл во время ремонта холодильника. Примечательно, что именно в этом же ресторане всего несколько дней назад обрушился потолок: рабочие продолбили огромную дыру этажом выше.