Появилось видео с места взрыва в ресторане в центре Москвы

Появилось видео с места взрыва в московском ресторане "Пироги, вино и гусь". Кадры публикует пресс-служба столичной прокуратуры.

Место взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь" в Москве. Видео © t.me / moscowproc

На видео можно заметить холодильное оборудование, которое пытался починить частный мастер. Рабочего 1984 года рождения госпитализировали с ожогами тела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, проводится проверка.