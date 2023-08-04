15 самых бесящих вещей, которые точно выведут из себя русского человека

Нашли в Сети 15 вещей, которые могут вывести из себя русского человека. Некоторые из них касаются проблем в личной жизни, другие связаны с поведением людей в общественных местах. Но все, безусловно, вызовут чувство дикого раздражения. Так что — наготове с успокоительными под рукой — воспринимайте наш материал как проверку на прочность. Какие из 15 пунктов точно выведут лично вас?

"Я парень. И меня дико бесят мужики, которые сваливают всю работу по дому на женщин. Да, женщина как хозяйка поддерживает порядок в доме. Но все мы люди, и всем нужно за собой убирать, это обязанность каждого человека, а не женщин. Если тебя раздражает грязная посуда, возьми и помой. Если ты что-то просыпал, возьми и подмети, а не зови свою бабу. Насвинячил ты!" — "Подслушано".

Самые раздражающие вещи и события, по мнению россиян. Фото © Shutterstock

"Не могу читать ребёнку "Сказку о рыбаке и рыбке", потому что жутко бесит старик. Живут в землянке, жрать нечего, жена корячится, настирывая бельё в последнем дырявом корыте. Впервые в жизни выпал шанс что-то изменить, а ему, видите ли, ничего не нужно. Неудивительно, что у старухи башню сорвало", — "Подслушано".

"Я не понимаю, почему, если мать сидит с маленьким ребёнком дома, это норма. Она априори должна с ним быть, кормить, ухаживать и ещё и по дому всё делать. Но если ребёнок посидел пару часов с родным отцом, то все восхищаются, какой папа молодец, нянчится! И как тебе с мужем повезло: он с ребёнком сидел, пока ты гуляла! И неважно, что ты на работу ездила. Родителей у ребёнка двое! Почему им должна заниматься только мама?! Бесит!" — "Подслушано".

"Бесит, когда коверкают смысл известных высказываний. Например, мужчины бросаются фразой Пушкина направо и налево: "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей". Но продолжение никто не читал: "Так точно думал наш Евгений, он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений..." — "Подслушано".

"Когда начала жить с молодым человеком, поняла, почему в детстве мама с бабушкой так бесились, когда звали кушать на кухню, а в ответ: "Сейчас, сейчас. Иду, иду!" И так ещё полчаса. Я старалась, готовила! А ты сидишь в своём поганом ноутбуке и не ценишь ни черта!" — "Подслушано".

"Бесит, когда в группах с какими-либо услугами (фото, торты, изготовление изделий и т.д.) нет прайса!!! Всё засекречено, отсылается сообщениями по просьбе! Я не хочу ни с кем общаться, я хочу зайти и просто посмотреть цены! Что за бред!" — "Подслушано".

"Искренне не понимаю людей, которые заводят детей в полнейшей нищете, а потом попрошайничают и ведут себя так, будто за то, что продолжили род, им должны в ноги кланяться. И в принципе было бы всё равно, но я работаю в своём цветочном салоне у роддома, и часто ко мне заходят люди, у которых денег нет даже на гвоздику, покачать права. Выясняется, что мне им надо цветы за бесплатно дать — они же родили шестого. Пятеро в обносках при этом по магазину носятся, сшибая вазы. Зачем вот? И при чём тут я..." — "Подслушано".

15 бесящих вещей, которые точно выведут из себя русского человека. Фото © Shutterstock

"Ненавижу, когда люди мусорят. На улице увидела валяющийся конверт в виде пластикового пакета. Какой-то дурак вскрыл свою посылку и решил, что в мусорку конверты выкидывают только лохи. Но не учёл, что там написан его адрес, по которому я нашла, где он живёт, пришла и прибила гвоздём этот конверт ему на дверь. Простите, вы, кажется, что-то обронили, сэр", — "Подслушано".

"Я достаточно плотная по телосложению. Не толстая, но лишний вес есть. И я обожаю носить свободные платья — не приталенные, расклёшенные. В них чувствую себя непринуждённо. Так вот, каждому почему-то очень интересно, не беременна ли я. Сегодня не выдержала, спокойно подошла к сотруднице, которая снова задала этот вопрос, взяла её за плечи и в лицо заорала: "Да жирная я, просто жирная!" Может, хоть теперь отстанут, ибо достали", — "Подслушано".

Как выбесить окружающих — 15 вредных советов. Фото © Shutterstock

"Все копят <...> Лежит набор тарелок, подаренный бабушке. Бабуль, тебе 78. Ещё немного — и они не понадобятся. Мама пользуется любимыми духами только по особым случаям. Я не могу вытащить мужа вечером в бар. Мы нормально зарабатываем, ни кредитов, ни детей, для чего мы должны экономить и землю жопой есть? А свекровь просто в обморок грохнулась, увидев, что мы едим серебряными ложками, подаренными на свадьбу. Это логично, женщина, ложками едят. Бесит", — "Подслушано".

"Мой муж — лентяй. Он потерял работу, сидит дома. У нас маленький ребёнок. Я целый день с дочкой, убираться успеваю только вечером, когда она засыпает. Муж увидел, как я в десять вечера мою пол, и начал орать, что убираться на ночь нельзя, мол, деньги из дома вымываешь, поэтому у нас их нет. Денег у нас нет из-за того, что я пол помыла! Бесит!" — "Подслушано".

"Меня до неприличия бесит один тип людей — которые не уважают чужое время. Которые опаздывают без уважительной причины, берут на себя обязательства и в разгар событий отказываются от них. Которые "мутят воду", высылают сорок сообщений перед тем, как сказать прямо. Которые говорят: "Перезвоню через десять минут" и перезванивают через два года. Они тратят валюту, которую никто и никогда не сможет вернуть, — время", — "Подслушано".

15 вещей, которые точно выведут из себя любого русского человека. Фото © Shutterstock

"Выйдя из автобуса, маршрутки и т.д., всегда подаю руку старикам, женщинам и девушкам. Надоело наблюдать за снисходительными взглядами особей женского пола... Иногда даже грубости летят в мой адрес. Алё, дамы, я не флиртую с вами! Я просто вежлив и воспитан! Бесите!" — "Подслушано".

"Бесят люди, которые не умеют писать отзывы. Для людей, которые пишут: "Ещё не пробовали, ещё не проверяли", отдельный котёл. Вот зачем ты пишешь тогда? Иди проверь, попробуй, потом пиши. Или: "Упаковка помятая, поэтому минус балл". Зачем тебе эта упаковка, если внутри всё целое?! Или, если отзыв с фото, выкладывать фото пакета. Зачем?!" — "Подслушано".

"Работаю в очень известной авиакомпании. И как же меня бесят все эти непонятно откуда взявшиеся родственники, которые спрашивают: "Слушай, тут такое дело... В общем, у нас денежек особо нет, а отдохнуть хочется. Ты бы не мог нам билетики достать на Мальдивы куда-нибудь? Тебе же раз плюнуть". А потом обижаются, что не могу. Бесят!" — "Подслушано".