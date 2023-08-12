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12 августа, 12:00

10 ужасных партаков, глядя на которые никто не захочет набивать татуировки

Татуировки — дело крайне рискованное. Пришёл не к тому мастеру — и вот до конца жизни приходится ходить с партаком. Собрали 10 примеров с настолько отвратительными тату, что даже жаль бедолаг.

"Парень сделал татуировку с изображением Уэнздей Аддамс. Больше похожа на дочь Сэмюэля Л. Джексона", — sladeshied.

Фото © Reddit / sladeshied

Фото © Reddit / sladeshied

"И как после такого делать парные тату?" twodarkness4983.

Фото © Reddit / twodarkness4983

Фото © Reddit / twodarkness4983

"Она хотела веснушки, но теперь у неё куча чёрных точек", — butt-sniffler.

Фото © Reddit / butt-sniffler

Фото © Reddit / butt-sniffler

"Новая татуировка моего дяди... Рождественская семейная встреча будет неловкой..." imgur.com.

Фото © imgur.com

Фото © imgur.com

"Это тянет на оскорбление чувств верующих", — Tsunamibash.

Фото © Reddit / Tsunamibash

Фото © Reddit / Tsunamibash

"Здравствуйте, можно мне ещё одну пару бровей набить?" sakurakirei.

Фото © Reddit / sakurakirei

Фото © Reddit / sakurakirei

"Такой вот лёва", — blue-25.

Фото © Reddit / blue-25

Фото © Reddit / blue-25

"Мяу!" LargeCzar.

Фото © Reddit / LargeCzar

Фото © Reddit / LargeCzar

"Какая красивая пара!" selfmadequeen666.

Фото © Reddit / selfmadequeen666

Фото © Reddit / selfmadequeen666

"Увидел это чудо в ленте", — kasabian7777.

Фото © Reddit / kasabian7777

Фото © Reddit / kasabian7777

10 фото покупок в аэропортах, от цен на которые глаза залезают на лоб навечно

10 фото покупок в аэропортах, от цен на которые глаза залезают на лоб навечно

Обложка ©

Reddit / blue-25, selfmadequeen666

Сергей Трофимов
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