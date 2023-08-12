10 ужасных партаков, глядя на которые никто не захочет набивать татуировки
Татуировки — дело крайне рискованное. Пришёл не к тому мастеру — и вот до конца жизни приходится ходить с партаком. Собрали 10 примеров с настолько отвратительными тату, что даже жаль бедолаг.
"Парень сделал татуировку с изображением Уэнздей Аддамс. Больше похожа на дочь Сэмюэля Л. Джексона", — sladeshied.
Фото © Reddit / sladeshied
"И как после такого делать парные тату?" — twodarkness4983.
Фото © Reddit / twodarkness4983
"Она хотела веснушки, но теперь у неё куча чёрных точек", — butt-sniffler.
Фото © Reddit / butt-sniffler
"Новая татуировка моего дяди... Рождественская семейная встреча будет неловкой..." — imgur.com.
Фото © imgur.com
"Это тянет на оскорбление чувств верующих", — Tsunamibash.
Фото © Reddit / Tsunamibash
"Здравствуйте, можно мне ещё одну пару бровей набить?" — sakurakirei.
Фото © Reddit / sakurakirei
"Такой вот лёва", — blue-25.
Фото © Reddit / blue-25
"Мяу!" — LargeCzar.
Фото © Reddit / LargeCzar
"Какая красивая пара!" — selfmadequeen666.
Фото © Reddit / selfmadequeen666
"Увидел это чудо в ленте", — kasabian7777.
Фото © Reddit / kasabian7777
Reddit / blue-25, selfmadequeen666