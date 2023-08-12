10 ужасных партаков, глядя на которые никто не захочет набивать татуировки

Татуировки — дело крайне рискованное. Пришёл не к тому мастеру — и вот до конца жизни приходится ходить с партаком. Собрали 10 примеров с настолько отвратительными тату, что даже жаль бедолаг.