Мать маньяка придумала легенду, чтобы у соседей отпали все вопросы о пленнице

Мать жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену молодую девушку, прекрасно осознавала, что её сын — чудовище, и даже отмазывала его перед соседями. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на жителей посёлка Смолино, под боком у которых разворачивалась настоящая драма.

Как часто бывает в таких случаях, соседи разделились на два лагеря: одни уверяют, что ничего не замечали и шокированы правдой, которая вскрылась о "скромном" и даже "набожном" Владимире, другие подозревали, что за их забором что-то нечисто. Некоторые даже знали о девушке Кате, которая поселилась у соседей, но знакомиться с жителями посёлка почему-то не спешила. А мать маньяка всем говорила, что пленница влюблена в её сына и беспрепятственно ездит к своим родителям.