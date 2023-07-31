Мать маньяка придумала легенду, чтобы у соседей отпали все вопросы о пленнице
SHOT: Мать челябинского маньяка покрывала сына, обманывая соседей
Мать жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену молодую девушку, прекрасно осознавала, что её сын — чудовище, и даже отмазывала его перед соседями. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на жителей посёлка Смолино, под боком у которых разворачивалась настоящая драма.
Мать челябинского маньяка покрывала сына, обманывая соседей. Видео © SHOT
Как часто бывает в таких случаях, соседи разделились на два лагеря: одни уверяют, что ничего не замечали и шокированы правдой, которая вскрылась о "скромном" и даже "набожном" Владимире, другие подозревали, что за их забором что-то нечисто. Некоторые даже знали о девушке Кате, которая поселилась у соседей, но знакомиться с жителями посёлка почему-то не спешила. А мать маньяка всем говорила, что пленница влюблена в её сына и беспрепятственно ездит к своим родителям.
"Как можно не знать, что твой сын занимается такими вещами? Она всё знала. Она очень скрытная", — характеризуют пожилую женщину её соседи.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в качестве прислуги и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.
t.me / Mash