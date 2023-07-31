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31 июля, 13:50

Мать маньяка придумала легенду, чтобы у соседей отпали все вопросы о пленнице

SHOT: Мать челябинского маньяка покрывала сына, обманывая соседей

Мать жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену молодую девушку, прекрасно осознавала, что её сын — чудовище, и даже отмазывала его перед соседями. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на жителей посёлка Смолино, под боком у которых разворачивалась настоящая драма.

Мать челябинского маньяка покрывала сына, обманывая соседей. Видео © SHOT

Как часто бывает в таких случаях, соседи разделились на два лагеря: одни уверяют, что ничего не замечали и шокированы правдой, которая вскрылась о "скромном" и даже "набожном" Владимире, другие подозревали, что за их забором что-то нечисто. Некоторые даже знали о девушке Кате, которая поселилась у соседей, но знакомиться с жителями посёлка почему-то не спешила. А мать маньяка всем говорила, что пленница влюблена в её сына и беспрепятственно ездит к своим родителям.

"Как можно не знать, что твой сын занимается такими вещами? Она всё знала. Она очень скрытная", — характеризуют пожилую женщину её соседи.

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

За 14 лет плена челябинский маньяк изнасиловал свою жертву больше тысячи раз

Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в качестве прислуги и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.

Обложка ©

t.me / Mash

Марина Калегина
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