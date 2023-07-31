Израильский аналитик предрёк России господство над Чёрным морем, а Европе — "удушение"
Аналитик Михаэли: Россия получит власть над Чёрным морем, перекрыв Европе кислород
Военный деятель, полковник Армии обороны Израиля, политический эксперт Эфраим Михаэли выделяет три фронта опосредованной войны Запада против России — и по каждому из них победа, кажется, за нашей страной. Такой пост он опубликовал в своём Facebook*.
"На Украине сейчас, по сути, три войны. Первая — Россия вошла на территорию Украины и побеждает. Вторая — война в СМИ. Западная пресса делает всё, чтобы выставить Россию оккупантом. Третья линия фронта — экономическая. Запад хотел аннулировать экономику России, поставить Путина и Россию на колени. Но Москва не стоит на коленях, она развивает свою экономику и технологии", — рассуждает эксперт.
При этом Михаэли очень критически охарактеризовал контрнаступление Украины. По его мнению, планы России кажутся более понятными, а то, что сейчас демонстрируют ВСУ во главе с инструкторами НАТО, — это, со слов эксперта, "полный провал".
"Когда Россия получит власть над Чёрным морем, она задушит Европе горло", — отметил военный аналитик.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что из-за неудач на фронте Киев сосредоточился на террористических ударах по гражданской инфраструктуре России. Так, ночью 30 июля украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. В результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". По данным Минобороны, Киев намеревался атаковать столицу при помощи трёх БПЛА, однако попытка была пресечена.
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Vk / Минобороны России