Израильский аналитик предрёк России господство над Чёрным морем, а Европе — "удушение"

Военный деятель, полковник Армии обороны Израиля, политический эксперт Эфраим Михаэли выделяет три фронта опосредованной войны Запада против России — и по каждому из них победа, кажется, за нашей страной. Такой пост он опубликовал в своём Facebook*.

"На Украине сейчас, по сути, три войны. Первая — Россия вошла на территорию Украины и побеждает. Вторая — война в СМИ. Западная пресса делает всё, чтобы выставить Россию оккупантом. Третья линия фронта — экономическая. Запад хотел аннулировать экономику России, поставить Путина и Россию на колени. Но Москва не стоит на коленях, она развивает свою экономику и технологии", — рассуждает эксперт.

При этом Михаэли очень критически охарактеризовал контрнаступление Украины. По его мнению, планы России кажутся более понятными, а то, что сейчас демонстрируют ВСУ во главе с инструкторами НАТО, — это, со слов эксперта, "полный провал".

"Когда Россия получит власть над Чёрным морем, она задушит Европе горло", — отметил военный аналитик.