Убитые на Кубани аниматоры могут быть не единственными жертвами преступной банды
Следователи ищут других жертв преступников, убивших аниматоров на Кубани
Убитые аниматоры Татьяна и Кирилл. Обложка © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю
У преступной банды, расправившейся весной с двумя аниматорами Кириллом Ч. и Татьяной М. в Краснодарском крае, могли быть и иные жертвы. К тому же сейчас правоохранители выясняют, было ли убийство мужчины и девушки спонтанным, пишет kp.ru.
По словам правоохранителей, раскрыть это преступление для них было "делом чести". Именно тогда в разработку сразу же попал один из подозреваемых, которого знают в кубанском следствии по "характерному почерку".
Известно, что потерпевшие обратились за помощью на дороге, чтобы им помогли поменять колесо, однако подверглись нападению: им перерезали горло, предварительно узнав у них данные банковских карт. Аниматоров искали несколько дней.
Полицейскими были установлены трое подозреваемых, двое из которых признались в убийстве и показали на места, где спрятали тела. Однако один из подозреваемых — тот самый с "характерным почерком", не признаётся в причастности к преступлению, хотя первым стал сотрудничать со следствием.
Напомним, 28 апреля двое аниматоров пропали без вести на дороге в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл и 19-летняя Таня ехали на автомобиле, но в какой-то момент пробили колесо. Им предложили помощь несколько парней, однако после этого аниматоров никто не видел. При этом с их карт стали списываться крупные суммы через банкоматы и переводами. Было снято почти 200 тысяч рублей. Подозреваемых задержали, позже были найдены тела убитых, а также сожжённая машина.