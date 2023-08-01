Убитые на Кубани аниматоры могут быть не единственными жертвами преступной банды

У преступной банды, расправившейся весной с двумя аниматорами Кириллом Ч. и Татьяной М. в Краснодарском крае, могли быть и иные жертвы. К тому же сейчас правоохранители выясняют, было ли убийство мужчины и девушки спонтанным, пишет kp.ru.

По словам правоохранителей, раскрыть это преступление для них было "делом чести". Именно тогда в разработку сразу же попал один из подозреваемых, которого знают в кубанском следствии по "характерному почерку".

Известно, что потерпевшие обратились за помощью на дороге, чтобы им помогли поменять колесо, однако подверглись нападению: им перерезали горло, предварительно узнав у них данные банковских карт. Аниматоров искали несколько дней.

Полицейскими были установлены трое подозреваемых, двое из которых признались в убийстве и показали на места, где спрятали тела. Однако один из подозреваемых — тот самый с "характерным почерком", не признаётся в причастности к преступлению, хотя первым стал сотрудничать со следствием.