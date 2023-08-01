Регион

Уведомления отключены

1 августа, 02:33

Убитые на Кубани аниматоры могут быть не единственными жертвами преступной банды

Следователи ищут других жертв преступников, убивших аниматоров на Кубани

<p>Убитые аниматоры Татьяна и Кирилл. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kubansledcom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Краснодарскому краю</a></p>

Убитые аниматоры Татьяна и Кирилл. Обложка © t.me / СУ СКР по Краснодарскому краю

У преступной банды, расправившейся весной с двумя аниматорами Кириллом Ч. и Татьяной М. в Краснодарском крае, могли быть и иные жертвы. К тому же сейчас правоохранители выясняют, было ли убийство мужчины и девушки спонтанным, пишет kp.ru.

По словам правоохранителей, раскрыть это преступление для них было "делом чести". Именно тогда в разработку сразу же попал один из подозреваемых, которого знают в кубанском следствии по "характерному почерку".

Известно, что потерпевшие обратились за помощью на дороге, чтобы им помогли поменять колесо, однако подверглись нападению: им перерезали горло, предварительно узнав у них данные банковских карт. Аниматоров искали несколько дней.

Полицейскими были установлены трое подозреваемых, двое из которых признались в убийстве и показали на места, где спрятали тела. Однако один из подозреваемых — тот самый с "характерным почерком", не признаётся в причастности к преступлению, хотя первым стал сотрудничать со следствием.

"С одного горя на другое": Бабушка убитой на Кубани девушки-аниматора не смогла пережить трагедию

"С одного горя на другое": Бабушка убитой на Кубани девушки-аниматора не смогла пережить трагедию

Напомним, 28 апреля двое аниматоров пропали без вести на дороге в Краснодарском крае. 37-летний Кирилл и 19-летняя Таня ехали на автомобиле, но в какой-то момент пробили колесо. Им предложили помощь несколько парней, однако после этого аниматоров никто не видел. При этом с их карт стали списываться крупные суммы через банкоматы и переводами. Было снято почти 200 тысяч рублей. Подозреваемых задержали, позже были найдены тела убитых, а также сожжённая машина.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров