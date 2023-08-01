В Совфеде допустили самый неожиданный сценарий президентских выборов в США

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп может выбыть из президентской гонки США на фоне судебных тяжб и коррупционных расследований, заявил сенатор Алексей Пушков. Такая же участь, по его мнению, может постичь и нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Вокруг президента [США Джо] Байдена и его сына [Хантера] накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через "охоту на Трампа", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом он предположил, что прикрыть всё более уязвимого 80-летнего американского политика у демократов может не получиться.

"В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден — в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья", — указал Пушков.

Если это произойдёт, отметил сенатор, республиканцы, как и демократы, придут к выборам с совершенно другими кандидатами.