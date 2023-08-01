В Совфеде допустили самый неожиданный сценарий президентских выборов в США

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Сенатор Пушков: Трамп и Байден могут выбыть из президентской гонки в США
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп может выбыть из президентской гонки США на фоне судебных тяжб и коррупционных расследований, заявил сенатор Алексей Пушков. Такая же участь, по его мнению, может постичь и нынешнего американского лидера Джо Байдена.
"Вокруг президента [США Джо] Байдена и его сына [Хантера] накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через "охоту на Трампа", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом он предположил, что прикрыть всё более уязвимого 80-летнего американского политика у демократов может не получиться.
"В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден — в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья", — указал Пушков.
Если это произойдёт, отметил сенатор, республиканцы, как и демократы, придут к выборам с совершенно другими кандидатами.
Как уже рассказывал Лайф, 28 июля бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения с общим сроком в 20 лет тюрьмы. Изначально его обвиняли в хранении секретных документов по 38 пунктам. Сам экс-глава Белого дома вину не признал и отметил, что в офисе и доме его соперника Джо Байдена было найдено 1850 коробок секретных файлов, хранившихся там на протяжении долгого времени. Конгрессмен-республиканец Энди Биггс также призвал заняться нынешним главой Белого дома.
ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO