В Кремле прокомментировали атаку дронов на Москву
Песков: Угроза атак дронов на Москву очевидна, меры безопасности принимаются
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной угрозу атак беспилотников на Москву. Он подчеркнул, что все меры безопасности принимаются.
"Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются", — отметил представитель Кремля.
Напомним, рано утром 1 августа при попытке пролёта в Москву было сбито несколько беспилотников. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один подавлен средствами РЭБ. Он попал в башню делового центра "Москва-Сити", которая была повреждена при прошлой атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал. В Киеве уже фактически взяли ответственность за эту атаку, пригрозив новыми налётами.
LIFE