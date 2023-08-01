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1 августа, 09:24
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В Кремле прокомментировали атаку дронов на Москву

Песков: Угроза атак дронов на Москву очевидна, меры безопасности принимаются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной угрозу атак беспилотников на Москву. Он подчеркнул, что все меры безопасности принимаются.

"Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, рано утром 1 августа при попытке пролёта в Москву было сбито несколько беспилотников. По данным Минобороны, два дрона были уничтожены силами ПВО в Подмосковье, один подавлен средствами РЭБ. Он попал в башню делового центра "Москва-Сити", которая была повреждена при прошлой атаке 30 июля. В результате инцидента никто не пострадал. В Киеве уже фактически взяли ответственность за эту атаку, пригрозив новыми налётами.

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