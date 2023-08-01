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1 августа, 18:17

Украина потребовала от МОК ужесточить тестирование россиян на отношение к СВО

Министр спорта Украины Гутцайт просит МОК лучше проверять позицию россиян по СВО

Министр спорта и глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации тщательнее проверять россиян по поводу их позиции в отношении спецоперации.

"Во-первых, если и допускать [россиян и белорусов] до соревнований под нейтральным флагом, то нужно, чтобы международные федерации тщательнее проверяли их. Потому что есть федерации, которые реально проверяют и реально не допускают. А есть такие, как федерации дзюдо, тхэквондо, которые допустили вообще всех, даже тех, кто находится на контрактах с ЦСКА или "Динамо", — жалуется Гутцайт.

Говоря о скандале с украинкой Харлан, ткнувшей саблей в соперницу из России Анну Смирнову, он указал, что такие спортсмены, как Смирнова, поддерживают военные действия и провоцируют соперников. В связи с чем Гутцайт уже "связался с МОК и попросил изменить правила для спортсменов из таких стран". В письме он просит разрешить украинцам не приветствовать некоторых соперников.

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Ранее глава МОК Томас Бах пообещал украинской саблистке Харлан дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если у той возникнут проблемы с квалификацией на соревнования. А Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение отменить рукопожатия после скандала.

Обложка ©

Getty Images / Tom Pennington

Ирина Фальке
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