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1 августа, 23:18

В Белом доме сочли делом рук республиканцев понижение агентством Fitch рейтинга США

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом.

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединённых Штатов Америки в иностранной валюте с уровня ААА до AA+", сообщается на сайте организации.

Изменение рейтинга было произведено с учётом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года и большой нагрузки госдолга, который продолжает расти.

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Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американская администрация категорически не согласна с этим решением.

"Понижение рейтинга тогда, когда президент Байден добился крупнейшего восстановления одной из сильнейших экономик в мире, противоречит реальности", — сказано в заявлении Жан-Пьер.

В Белом доме убеждены, что во всём виноват "экстремизм республиканских чиновников", которые "поддерживают дефолт" и "подрывают систему государственного руководства и демократии", а также желают расширения налоговых льгот для зажиточного класса и корпораций.

Не согласилась с решением рейтингового агентства министр финансов США Джанет Йеллен.

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Напомним, в начале июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга страны. Как отметил американский лидер, благодаря этому удалось предотвратить "экономический кризис и крах", ведь ставки никогда не были так высоки.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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