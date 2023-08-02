В Белом доме сочли делом рук республиканцев понижение агентством Fitch рейтинга США

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом.

"Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединённых Штатов Америки в иностранной валюте с уровня ААА до AA+", — сообщается на сайте организации.

Изменение рейтинга было произведено с учётом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года и большой нагрузки госдолга, который продолжает расти.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, американская администрация категорически не согласна с этим решением.

"Понижение рейтинга тогда, когда президент Байден добился крупнейшего восстановления одной из сильнейших экономик в мире, противоречит реальности", — сказано в заявлении Жан-Пьер.

В Белом доме убеждены, что во всём виноват "экстремизм республиканских чиновников", которые "поддерживают дефолт" и "подрывают систему государственного руководства и демократии", а также желают расширения налоговых льгот для зажиточного класса и корпораций.