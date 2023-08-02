Таролог рассказала, в каких странах разные знаки зодиака найдут отдых по душе

Последний месяц лета прекрасно подходит для того, чтобы наконец поехать в отпуск. В связи с этим таролог Галина Янко в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о том, какие активности и места планеты лучше всего подойдут представителям каждого знака зодиака.

Так, Овнам, обожающим свежие впечатления и являющимся огненным знаком, лучше всего подойдут жаркие края: Греция, Испания, Турция, Египет или Марокко. В то же время неплохим вариантом будет и Германия, подходящая этому знаку своей строгостью.

Тельцы стараются планировать всё заранее и очень ценят комфорт. Им лучше всего отправляться в Норвегию, Англию, Польшу, Швецию или Ирландию.

Близнецы же не отдохнут как следует, если отдых не будет активным и с максимумом достопримечательностей. Для их путешествия лучше всего подойдут США, но можно отправиться и в Канаду, Бельгию, Сингапур, Исландию или Новую Зеландию.

Для Раков важно расслабиться и забыть обо всех заботах. Представителям этого знака советуют отправиться в Индию, Тибет, Алжир, Марокко, Тунис, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Нидерланды, Армению, Австралию, Сирию, Перу, Шотландию, Литву, Болгарию и Аргентину.

Львы — большие любители приключений. Они не из тех, кто проводит весь отдых в гостинице, а предпочитают быть среди большого количества людей. Их наверняка очаруют Испания, Италия, Сицилия, Франция, Куба, Ливан и Перу.

Девы — очень чувствительный знак, его представители обожают природные пейзажи и красивую архитектуру. В своих путешествиях им стоит отправляться на Крит, Канарские острова, в Новую Англию, Бразилию, Хорватию, Черногорию.

Весы стремятся отдыхать и душой, и телом. Идеальными вариантами для них будут Куба, Мальдивские острова, Доминиканская Республика, Индонезия, Южная Африка.

Скорпионы — путешественники до мозга костей, обожающие долгие поездки, после которых можно взглянуть на жизнь по-новому. Им предлагают поехать в Индию, Непал, Китай, Таиланд, Вьетнам или Францию.

Стрельцы рвутся покорить страну, в которую приехали на отдых, и открыть побольше её тайн. Они будут чувствовать себя как дома где угодно, но лучше всего им будет в Португалии, Испании, Аргентине, джунглях Амазонки, Западном Китае.

Козероги стремятся к прочности в жизни. Родившимся под этим знаком людям стоит присмотреться к Северной Корее, Южной Корее, Монголии, Саудовской Аравии, Македонии, Мексике, Англии, Израилю, Финляндии и Белоруссии.

Водолеи готовы подстроиться к любым условиям. И хотя лучше всего им подходит Россия, есть и другие хорошие варианты: Япония, Финляндия, Ливан, Болгария, Новая Зеландия.

Рыбы — знак с прекрасно развитой интуицией. Его представители ценят то, чего другие люди даже не замечают. Они прекрасно проведут отпуск во Франции, Италии, Испании, Тибете, на Шри-Ланке, Филиппинах, в Колумбии или Португалии.