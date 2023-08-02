Российские артиллеристы сровняли с землёй позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, где наёмники из Польши попробовали развернуть свой флаг. Об этом сказал командир подразделения с позывным Буря.

"Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг", — поделился он.

Наглость поляков обошлась им дорого, за час артиллеристы ВС РФ плотным огнём обстреляли вражеский пункт. "Флагов там больше не поднимали", констатировал командир. Он добавил, что украинские укрепления на том берегу у наших бойцов как на ладони. Передвижения ВСУ отслеживаются с дронов, любые попытки закрепиться оборачиваются для врага провалом.