Польские наёмники подняли свой флаг над позициями ВСУ на Херсонщине и поплатились
Боец ВС РФ рассказал, как наёмники ВСУ подняли флаг Польши в Херсонской области
Российские артиллеристы сровняли с землёй позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, где наёмники из Польши попробовали развернуть свой флаг. Об этом сказал командир подразделения с позывным Буря.
"Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг", — поделился он.
Наглость поляков обошлась им дорого, за час артиллеристы ВС РФ плотным огнём обстреляли вражеский пункт. "Флагов там больше не поднимали", констатировал командир. Он добавил, что украинские укрепления на том берегу у наших бойцов как на ладони. Передвижения ВСУ отслеживаются с дронов, любые попытки закрепиться оборачиваются для врага провалом.
Военнослужащий также заметил, что украинская армия обучает вновь прибывших прямо на передовой. Новички успевают сделать один выстрел и убегают в тыл.
Ранее сообщалось, что один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа представили к госнаградам за мужество и героизм. Наводчиком танка был якутянин с позывным Алёша.
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