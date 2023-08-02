ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 17:04
12551

Польские наёмники подняли свой флаг над позициями ВСУ на Херсонщине и поплатились

Боец ВС РФ рассказал, как наёмники ВСУ подняли флаг Польши в Херсонской области

Российские артиллеристы сровняли с землёй позицию ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, где наёмники из Польши попробовали развернуть свой флаг. Об этом сказал командир подразделения с позывным Буря.

"Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг", поделился он.

Наглость поляков обошлась им дорого, за час артиллеристы ВС РФ плотным огнём обстреляли вражеский пункт. "Флагов там больше не поднимали", констатировал командир. Он добавил, что украинские укрепления на том берегу у наших бойцов как на ладони. Передвижения ВСУ отслеживаются с дронов, любые попытки закрепиться оборачиваются для врага провалом.

Военнослужащий также заметил, что украинская армия обучает вновь прибывших прямо на передовой. Новички успевают сделать один выстрел и убегают в тыл.

Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье
Названы страны, из которых больше всего наёмников в рядах ВСУ в Запорожье

Ранее сообщалось, что один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении. Членов экипажа представили к госнаградам за мужество и героизм. Наводчиком танка был якутянин с позывным Алёша.

BannerImage

Getty Images / Roman Pilipey

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Польша
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar