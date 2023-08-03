Регион

Уведомления отключены

3 августа, 00:00

Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере, но эвакуируют неосновной дипсостав

США после госпереворота в Нигере сохраняют посольство в африканской республике и рассчитывают на скорый приезд туда нового посла, тем самым продолжая дипломатические контакты. При этом Госдеп предписал неосновному персоналу и членам семей сотрудников дипмиссии вернуться на родину.

Посольство приостановило плановые услуги, но остаётся открытым для экстренного обслуживания американских граждан. Новым послом США в Нигере назначена Кэтлин Фитцгиббон.

Мятежники в Нигере отказались возвращать свергнутого президента

Мятежники в Нигере отказались возвращать свергнутого президента

Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота лидером президентской гвардии стал Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. К настоящему моменту новые власти открыли границы с пятью государствами.

Обложка ©

Twitter / U.S. Embassy Niamey

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Госдеп
  • нигер
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров