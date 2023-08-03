Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере, но эвакуируют неосновной дипсостав

США после госпереворота в Нигере сохраняют посольство в африканской республике и рассчитывают на скорый приезд туда нового посла, тем самым продолжая дипломатические контакты. При этом Госдеп предписал неосновному персоналу и членам семей сотрудников дипмиссии вернуться на родину.