Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере, но эвакуируют неосновной дипсостав
США после госпереворота в Нигере сохраняют посольство в африканской республике и рассчитывают на скорый приезд туда нового посла, тем самым продолжая дипломатические контакты. При этом Госдеп предписал неосновному персоналу и членам семей сотрудников дипмиссии вернуться на родину.
Посольство приостановило плановые услуги, но остаётся открытым для экстренного обслуживания американских граждан. Новым послом США в Нигере назначена Кэтлин Фитцгиббон.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота лидером президентской гвардии стал Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. К настоящему моменту новые власти открыли границы с пятью государствами.
Twitter / U.S. Embassy Niamey