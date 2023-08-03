"Где мой папочка?": Под Новосибирском затонула яхта, где десантники с семьями гуляли в День ВДВ

На Обском водохранилище под Новосибирском в День ВДВ перевернулась яхта, на который десантники отмечали праздник со своими семьями. Видео с места опубликовал телеграм-канал "Новосибирск с огоньком". Очевидцы сняли небольшое судно, завалившееся на бок, с которого пассажиров эвакуируют в спасательную лодку. За кадром слышны крики испуганного ребёнка: "Где мой папочка?"

Яхта с десантниками перевернулась в День ВДВ на Обском море под Новосибирском. Видео © Телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"

К счастью, происшествие на воде обошлось без пострадавших.

"На судне находилось восемь человек, включая двух детей. Их доставили на берег очевидцы, никто не пострадал. Само судно отбуксировали на берег спасатели, оно не затонуло и не перевернулось", — сообщил журналистам замруководителя пресс-службы Управления МЧС России по Новосибирской области Артём Щербаков.