"Где мой папочка?": Под Новосибирском затонула яхта, где десантники с семьями гуляли в День ВДВ
Яхта с десантниками перевернулась в День ВДВ на Обском море под Новосибирском
На Обском водохранилище под Новосибирском в День ВДВ перевернулась яхта, на который десантники отмечали праздник со своими семьями. Видео с места опубликовал телеграм-канал "Новосибирск с огоньком". Очевидцы сняли небольшое судно, завалившееся на бок, с которого пассажиров эвакуируют в спасательную лодку. За кадром слышны крики испуганного ребёнка: "Где мой папочка?"
Яхта с десантниками перевернулась в День ВДВ на Обском море под Новосибирском. Видео © Телеграм-канал "Новосибирск с огоньком"
К счастью, происшествие на воде обошлось без пострадавших.
"На судне находилось восемь человек, включая двух детей. Их доставили на берег очевидцы, никто не пострадал. Само судно отбуксировали на берег спасатели, оно не затонуло и не перевернулось", — сообщил журналистам замруководителя пресс-службы Управления МЧС России по Новосибирской области Артём Щербаков.
Напомним, моторная лодка с людьми перевернулась на Волге в Чувашии 29 июля. Во время переправы её мотор заглох, началась гроза, судно перевернуло волной. Люди оказались в воде, однако лишь у половины из них были спасательные жилеты. Спасти удалось восьмерых, но, к сожалению, есть жертвы, в том числе двое детей.
"Новосибирск с огоньком"